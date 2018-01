Microsoft Nederland voert 6 weken betaald vaderschapsverlof in

Een en ander betekent dat de kersverse Microsoftvader voortaan zes weken betaald thuis mag blijven, in plaats van de wettelijk verplichte twee dagen. Daarnaast is het zwangerschapsverlof verlengd van zestien naar in totaal twintig weken. Ook kunnen medewerkers van het bedrijf voortaan vier weken vrij krijgen om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen. Medewerkers die een kind adopteren, krijgen ook zes weken volledig betaald verlof, waar dat eerst vier weken was.



Microsoft wil met de uitgebreide verlofregelingen meer ruimte geven voor diversiteit op de werkvloer en een gezonde balans tussen werk en privé. De nieuwe HR-directeur van het bedrijf, Rawan Shalhoub, betrekt het in een blog ook op haar eigen situatie. Ze verhuisde enkele maanden terug van Dubai naar Nederland, wat het leven van haar gezin met twee jongen kinderen grondig overhoop gooide.



Ze ziet zichzelf als een typisch voorbeeld van de 'sandwichgeneratie' die een drukke baan moet combineren met de zorg voor enerzijds de kinderen en anderzijds ouders op leeftijd. Daarom noemt ze het een geruststelling dat haar werkgever daar oog voor heeft.