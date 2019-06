'Met kinderen kun je deze baan ook doen’

Met onderzoekende blik loopt Herna Verhagen door Bink36 in Den Haag, een voormalig industrieel complex dat tegenwoordig een creatieve bedrijvenbroedplaats is, bevolkt door Tesla rijdende hipsters. Vroeger huisde hier de PTT. Precies op deze plek begon Verhagen begin jaren ‘90 haar carrière bij de posterijen, op de derde verdieping, waar de personeelsafdeling zat.



Het interview vindt plaats op de vijfde etage. Daar zit nu een bar-restaurant in jaren ‘50 stijl, met op het menu gerechten als papadum en zalm tataki. Het interieur met roze gordijnen doet kitscherig aan. Als twintiger at Herna Verhagen hier gewoon een broodje kaas.



Met een beetje fantasie vallen in de transformatie van het pand parallellen te zien met Verhagens eigen gedaanteverwisseling. Ze klimt gestaag op en vervult diverse directeursfuncties. De grote stap volgt als toenmalig topman Peter Bakker haar in 2007 naar het hoofdkantoor haalt als directeur HR. Hij ziet al lang potentieel in de Brabantse. ,,Ze is slim en bijzonder goed in relaties. Wij hadden bij TNT jaarlijks managementmeetings, waar ook veel buitenlandse managers waren. Herna was één van de weinigen Nederlanders die met hen ging praten. Dat tekent haar.”