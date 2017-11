'Met kanker mag je best doorwerken'

Simon Klomp is specialist Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij verzekeraar a.s.r/De Amersfoortse. Zijn bedrijf is als enige verzekeraar betrokken bij de proef. Succes kan een half miljoen aan besparingen opleveren omdat minder ziekengeld wordt uitgekeerd. Maar als de proef slaagt, dan kan elke concurrent met de methode aan de slag.



Klomp vindt dat geen probleem. ,,Meehelpen met vernieuwingen geeft een voorsprong. Een half miljoen besparen vinden we mooi, maar wij zijn ook van goede re-integratie. Dus nog mooier is dat de werkgever zo een gemotiveerde en vaak ervaren kracht terugkrijgt. Dat de werknemer niet dieper in de put komt omdat de baan wegvalt.''



,,Werkgevers, onze klanten, vragen ons vaak hoe dat nu moet, zo'n zieke collega begeleiden,'' zegt Klomp. Ook bij ons eigen bedrijf vroeg een leidinggevende mij laatst nog precies hetzelfde. Iedereen vindt deze ziekte een beetje eng. Bedrijven en zieke werknemers verdienen betere begeleiding. Kanker kunnen we allemaal krijgen.''