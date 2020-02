‘Met het betalen van een hacker houden we het criminele proces in stand’

Ook ik was ooit slachtoffer van internetcriminelen. Een paar jaar geleden drukte ik in een onbewaakt ogenblik op een valse link in een e-mail. Ik dacht dat de mail van mijn provider was. Het leek een factuur van 145 euro, veel hoger dan normaal. En ik was net op vakantie geweest, waardoor ik het meteen benauwd kreeg over of ik op reis iets stoms had gedaan. Daarom klikte ik. Ja, heel dom. Mijn onnadenkende actie werd genadeloos afgestraft. Een half uur later was mijn hele computer versleuteld: niet alleen mijn werk was weg, ook mijn mails, vakantiefoto's en contacten.