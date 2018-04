Meldpunt voor spullen die te snel kapot gaan

Via de resultaten van dat meldpunt wil de bond in gesprek gaan met fabrikanten om een langere levensduur en betere repareerbaarheid van apparaten af te dwingen. De aanleiding voor het meldpunt zijn veel klachten van consumenten over spullen, zoals smartphones en wasmachines, die binnen een paar jaar kapot gingen.

,,Reparatie duurt vaak weken of soms wel maanden en kan behoorlijk duur zijn. Als een apparaat al te repareren is, want het komt veel te vaak voor dat apparaten niet te openen zijn of reserveonderdelen niet leverbaar zijn'', stelt Bart Combée, directeur van de bond.