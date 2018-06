Megawindpark Borssele is definitief, financiering rond

Dat betekent dat de realisatie van het enorme windpark eind volgend jaar van start kan gaan. Begin 2021 zullen de kleine 80 turbines operationeel zijn. Dan leveren ze genoeg energie voor circa 825.000 huishoudens. Officieel zijn het trouwens twee parken: Borssele III en IV genoemd.



Bijzonder aan het offshore park is dat het kabinet er slechts 300 miljoen euro subsidie - meer specifiek 5,45 cent per kilowattuur stroom vijftien jaar lang - in hoeft te steken. Meer vroeg het Blauwwind-consortium van Shell, Eneco, Mitsubishi en Van Oord eind december 2016 niet, toen het de aanbesteding van het ministerie van Economische Zaken won. Dat was een nieuw record, het kabinet houdt daardoor ruim 4,5 miljard euro in de knip.



Inmiddels is er een alweer een nieuwe aanbesteding gedaan. Het derde Borssele park, officieel V en VI geheten, heeft helemaal geen subsidie meer nodig.