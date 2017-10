Megadeal met woestijnlaarzen voor Nederlandse schoenenfabrikant

De twee partijen ontmoetten elkaar in 2014 op een beurs voor veiligheids- en werkschoenen. ,,Wij staan op deze redelijk kleine markt bekend om onze technische producten van hoog niveau'', zegt directeur Tom Hermans. ,,De NFSSP had problemen met het produceren van legerlaarzen en had meer behoefte aan technische materialen. We zijn daarover in gesprek geraakt en van het een kwam het ander.''



Sindsdien produceerde Emma onder meer officiersschoenen voor dames en heren en 8.000 paar laarzen voor de luchtmacht van Abu Dhabi. Dat beviel dusdanig dat NFSSP begin dit jaar een verzoek bij Emma neerlegde om een speciale woestijnlaars te ontwikkelen.



,,Het moest een laars worden die in uiteenlopende omstandigheden comfortabel moest blijven: bij 50 graden in de woestijn, 24 uur per dag'', stelt Hermans. ,,Dat hebben we bereikt door speciale materialen te gebruiken, die bijvoorbeeld de NASA ook gebruikt. Uiteindelijk kwamen we tot een eigen ontwerp dat we met de input van de Abu Dhabianen aanscherpten.'' Het eindresultaat is volgens het bedrijf een stoere legerlaars, met een stevige rits en een veelzijdig profiel op de zool.