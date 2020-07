Megaboete van 830.000 euro voor bedrijf dat schulden registreert: ‘Dit is flauw en voorbarig’

De kwestie betreft een eerdere werkwijze van BKR. In het verleden konden consumenten hun gegevens alleen gratis per post opvragen. Volgens AP moest BKR ook gratis digitale toegang verlenen tot de gegevens.

Klachten

De AP kreeg klachten over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien. Dit was voor de AP aanleiding om onderzoek te doen. ,,Inzage in persoonsgegevens over kredietregistraties is heel belangrijk”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens.

,,Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt.”

Rechter

BKR is het oneens met de boete en stapt naar de rechter om de beslissing aan te vechten. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: ,,Privacy en betrouwbaarheid van gegevens staan voor Stichting BKR bovenaan. De privacy van gegevens van consumenten is altijd gewaarborgd geweest.“

De boete gaat daar niet over, benadrukt Van den Bosch. ,,Wij zijn in de veronderstelling dat de wetgeving altijd door ons werd nageleefd. Consumenten hebben vanaf de invoering van de AVG altijd binnen de wettelijke termijn kosteloos inzage gekregen in hun eigen gegevens. Initieel werd alleen schriftelijk inzage gegeven, om zeker te zijn dat persoonsgegevens bij de juiste persoon terecht kwamen.“

Zodra het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk werd, heeft Stichting BKR consumenten digitaal gratis toegang verleend. BKR legt het boetebesluit nu voor aan de rechter om hier duidelijkheid over te vragen. ,,We vinden het belangrijk om te benadrukken dat de privacy van je gegevens altijd gewaarborgd is geweest. Zodra duidelijk werd dat de AP de gratis inzage anders wilde, hebben we meteen onze procedures aangepast. Dat was op 29 april 2019. Vanaf dat moment heb je ook digitaal gratis toegang tot je gegevens.”

Kredietgegevens

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomt BKR dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat.