Meer stakingen in 2022, maar minder stakers

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen jaar legden 17.000 werknemers het werk voor kortere of langere tijd neer. In totaal gingen daardoor 39.000 werkdagen verloren. Vooral in de sectoren opslag en transport werd veel gestaakt, dertien keer. Een grote staking was die onder chauffeurs in het streekvervoer.

Inhaalslag

Roerig jaar

Gemiddeld wordt in Nederland zo'n 22 keer per jaar gestaakt, 2022 was dus met 33 stakingen een roerig jaar. Maar het aantal stakers was juist erg laag. In 2020 bijvoorbeeld waren er maar negen stakingen, maar waren er 105.000 stakers. In dat jaar staakten de onderwijzers en dat is een grote groep.



Ondanks het grote koopkrachtverlies door de hoge inflatie is driekwart van de werknemers tevreden met hun salaris, blijkt uit de CBS-cijfers. De werknemers bij financiële instellingen, banken en verzekeraars, waren het meest tevreden over hun salaris. Daar was 88 procent content met het loon. Het minst tevreden waren de mensen die in de zorg werken. Daar was 66 procent tevreden.