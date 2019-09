Meer reizigers voor Nederlandse vliegvelden

update/video Hoop voor duizenden Nederland­se reizigers Thomas Cook: mogelijk toch vertrek morgen en overmorgen

24 september Er is hoop voor duizenden Nederlandse reizigers die morgen of overmorgen via Thomas Cook Nederland of Neckermann op reis zouden gaan. Garantiefonds SGR probeert hun reis gewoon te laten doorgaan. Tot het eind van de winter zouden zo’n 40.000 tot 50.000 Nederlanders met de reisorganisatie vertrekken. ,,Voor de komende dagen proberen we zoveel mogelijk reizen door te laten gaan, dan wel te zorgen voor een goed alternatief. Voor al die mensen geldt: hun geld is safe.”