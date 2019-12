Meer ouderen stappen over met hun zorgpolis

Met nog een paar uur te gaan verwachten de vergelijkers uit te komen op een recordaantal overstappers. Vooral ouderen zijn dit jaar druk met hun zorgpolis, merken zij op. ,,Het lijkt erop dat dit jaar een groep Nederlanders in beweging komt die niet eerder is overgestapt. Met dank aan de verlaging van de collectiviteitskorting van 10 naar 5 procent”, reageert directeur Hans de Kok van Pricewise.

Zijn vergelijkingssite verwacht dit jaar zo’n 20 tot 30 procent meer overstappers te noteren dan vorig jaar. Andere vergelijkers zien een soortgelijk beeld. Zo lag het aantal overstappers bij Independer gisteren al zo’n 20 procent hoger dan op 30 december 2018. ,,En vorig jaar was dat aantal overstappers al hoog in vergelijking met voorgaande jaren”, voegt Jochum Veerman van Independer eraan toe.

Zorgkiezer had het ook flink drukker dan voorgaande jaren. Daar steeg de afgelopen tijd het aantal vergelijkers en overstappers met 50 procent. ,,Gezien de forse aantallen overstappers verwacht ik dat we uitkomen een recordaantal overstappers”, zegt directeur Peter Ruys van Zorgkiezer. Het laatste record dateert van 2013, toen stapte 7,3 procent van de zorgverzekerden over.

Vorig jaar werd het op één na hoogste record geboekt, toen stapten 1,2 miljoen mensen (precies 7 procent) over. Ook de andere grote vergelijkers sluiten, gezien de extreme drukte van de afgelopen dagen, een nieuw record niet uit. Bij verzekeraars als CZ en VGZ is het al minstens zo hectisch als bij de vergelijkers; ook zij krijgen flink meer telefoontjes en overstappers. Bij Ditzo was het zelfs zo druk dat het systeem gisteren verschillende keren haperde.

Collectiviteit

,,Exacte cijfers geven we niet maar, ik kan wel zeggen dat we een significante toename zien van het aantal overstappers”, reageert een woordvoerder van Ditzo. De verzekeraar kreeg gisteren 1,5 keer zoveel telefoontjes dan waar het op gerekend had. Dat zoveel meer mensen bezig zijn met hun zorgpolis, heeft volgens de vergelijkingssites en verzekeraars vooral te maken met de verlaging van de collectiviteitskorting.

Die gaat volgend jaar van 10 procent naar 5 procent - en die maatregel treft liefst 6 miljoen verzekerden. ,,Dat scheelt bij veel mensen al snel zo’n 60 euro per jaar. We zien dat dit vooral veel oudere mensen aan het denken zet en dat een groep overstapt die nog nooit eerder is overgestapt”, zegt Ruys van Zorgkiezer.

Quote Mensen gaan niet massaal hun aanvullen­de verzeke­ring stopzetten Ook de vergelijkers Independer en Pricewise denken dat de korting zorgt voor fors meer overstappers; zij zien vooral mensen in de leeftijdscategorie van 40 jaar en ouder in beweging komen. ,,Het zijn vooral mensen die al langere tijd bij een van de vier grote verzekeraars collectief verzekerd waren en nu de overstap maken naar een goedkoper alternatief”, vult De Kok aan.



Een andere verklaring dat er fors meer overstappers zijn, is volgens de Pricewise-directeur de onderlinge premieverschillen. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering bedraagt al gauw zo’n 100 tot 140 euro. Ook de premies van de aanvullende verzekeringen lopen sterk uiteen. Overigens zien de vergelijkingssites wel dat meer mensen kiezen voor het ‘zekere'; zo gaan ze vaker voor het laagste standaard eigen risico van 384 euro en houden de meeste hun aanvullend verzekeringspakket. ,,Er wordt hoogstens gekozen voor een goedkopere variant maar we zien niet dat mensen massaal hun aanvullende verzekering stopzetten", vult De Kok aan.

Wie iets wil veranderen aan zijn zorgpolis heeft nog tot middernacht de tijd om de polis op te zeggen. Wie dat doet, kan nog tot uiterlijk 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hoeveel mensen daadwerkelijk overstappen, weten we pas in februari als de definitieve cijfers komen.