Meer loon en eenmalige bonus voor personeel PostNL

update18.000 personeelsleden en pakketbezorgers van PostNL krijgen er ruim 3 procent loonsverhoging bij komende tijd. Het postbedrijf is het met drie van de vier vakbonden eens geworden over een nieuwe cao. De FNV doet echter niet mee en noemt de deal ,,een aanfluiting”.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 maart 2020 en start met terugwerkende kracht begin deze maand. Het salaris gaat in drie stappen omhoog, ook krijgen de bezorgers eenmalig honderd euro uitgekeerd.



Om de werkdruk bij de snel groeiende pakketjestak aan te pakken belooft PostNL daar vijfhonderd nieuwe banen te creëren. Ook krijgen tweehonderd pakketbezorgers met een tijdelijk contract een vast dienstverband.



Het akkoord wordt gesteund door de Bond van Post Personeel, CNV en VHP2. De FNV doet niet mee en koos van begin af aan een eigen, hardere koers. De bond zal het akkoord wel aan de leden voorleggen. Eind februari is definitief duidelijk of de leden van alle bonden ook akkoord zijn.

Vorig jaar werden PostNL en de bonden, inclusief FNV, het al eens over een nieuwe cao voor de 18.500 postbezorgers van het bedrijf. Die deal loopt tot 30 september dit jaar en ging met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2017. Postbezorgers krijgen er in vijf stappen vijf procent bij.

Werkdruk

Volgens Joost Bol van BVPP is de deal het maximale wat de bonden er uit konden slepen. Hij is blij met afspraken om de werkdruk te verminderen.

Daar denkt FNV-bestuurder Ger Deleij heel anders over. ,,Het wordt tijd dat het personeel bij PostNL echt een substantiële koopkrachtverbetering krijgt. Vandaar dat wij 5 procent loonsverhoging eisten per 1 januari. Deze 3 procent in drie stappen is dan wel erg mager.”

Deleij wijst er op dat medewerkers in de cao beroepsgoederenvervoer een loonsverhoging van 3,3 procent per 1 januari hebben bedongen. De FNV is verder niet te spreken over de vijfhonderd nieuwe banen bij pakketten. ,,Dat is bij lange na niet genoeg om de enorme werkdruk te verlichten. De pakkettentak groeit namelijk sowieso al hard, dus die medewerkers waren al nodig. De extra banen zijn bovendien niet netto, er gaan elk jaar ook mensen weg.”

Hij wijst er op dat FNV bij het gewone personeel met afstand de grootste bond is. BVPP is dat bij de postbezorgers. ,,Ik snap dat BVPP puur naar de postsector kijkt, maar als FNV hebben wij een bredere blik.”