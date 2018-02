Meer hypotheken verkocht, maar starters hebben het moeilijk

Toch is het geen juichverhaal op de hypothekenmarkt. De starter op de woningmarkt houdt zich nauwelijks staande in al dit geweld. In 2014 werd nog 40 procent van de hypotheken verstrekt aan een starter. In het laatste kwartaal van 2017 was dat nog maar 23 procent. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat starters meestal een hele keten van verhuizingen in gang zetten. Zonder nieuwe aanwas bloedt de hypothekenmarkt op den duur dood.