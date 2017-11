Medicijnagentschap: Eerste drie punten voor Nederland

Schaakspel

Zijlstra: ,,Er kunnen heel andere overwegingen meespelen. Het is een strategisch schaakspel.” Landen kunnen immers afspreken elkaar te steunen of beloften te doen die met de nieuwe vestigingsplaats van de beide agentschappen niets te maken hebben. De plaatskeuze van Europese agentschappen is traditioneel één grote koehandel.

Ales Chlemar, Tsjechisch staatssecretaris van Europese Zaken, zei vanmorgen dat ‘regionale spreiding’ zeker een rol speelt. ,,Eén van de twee agentschappen, verwacht ik, komt in een midden- of Oosteuropees land.” Wouter Bos zei vanmorgen dat Nederland veel aan zijn Amsterdamse kandidatuur heeft gedaan. ,,We denken dat we veel steun hebben van andere landen. Of het genoeg is weten we niet.”