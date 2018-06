Mede-eigenaar Basic-Fit verkoopt aandelen voor 85 miljoen

Wilborts, met een vermogen van zo'n 200 miljoen goed voor plek nummer 157 in de Quote 500, richtte samen met zakenpartner Rene Moos de keten Health City op, de voorganger van Basic-Fit. In 2013 werden de twee opgesplitst in twee aparte bedrijven en werd Moos ceo van Basic-Fit. Vanaf dat moment was Wilborts niet meer betrokken bij de bedrijfsvoering.