Massale steun voor oproep schrappen btw op groente en fruit

Gezonder dieet?

Hart- en vaatziekten

Donuts goedkoper dan appels

Foodwatch maakt zich zorgen over de constatering dat 6 op de 7 volwassenen onvoldoende groente en fruit zouden eten. ,,Het is nu hoog tijd om door te pakken. De gezonde keus kan op allerlei manieren makkelijker worden gemaakt'', aldus de organisatie.



Prijs is volgens Foodwatch een belangrijke factor. ,,Nu kost een appel bijvoorbeeld meer dan een donut of een Mars. Groente en fruit mogen daarom niet nog duurder worden. We moeten groente en fruit btw-vrij maken. Dat is een eerste bescheiden, maar gerechtvaardigde maatregel, waarmee u laat zien dat het u menens is. Een mooi begin van een gezond en daadkrachtig voedselbeleid'', zegt de organisatie in een open brief aan het nieuwe kabinet.



De nieuwe regering wil echter een daling van de zogenoemde marginale druk bewerkstelligen met de maatregel. Dit betekent dat wie meer uren of een extra dag gaat werken meer overhoudt van het extra inkomen dat hij of zij verdient. Op dit moment is die marginale druk juist erg hoog.