Martin bewijst het: bestaand huis kan betaalbaar van het gas

Intertoys-filialen Oostburg en Sluis gaan dicht, morgen begint de opheffings­uit­ver­koop

8 maart Intertoys heeft bekendgemaakt welke filialen uiterlijk half mei worden gesloten. Het personeel is inmiddels door de speelgoedketen op de hoogte gebracht. Vanochtend werd bekend dat Intertoys een doorstart maakt. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over. Van de Zeeuwse vestigingen gaan de filialen in Oostburg en Sluis dicht.