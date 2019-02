Mars One wil menselijke kolonie op Mars stichten, maar is deels failliet

Het Nederlandse bedrijf Mars One, dat enkele reizen naar Mars wilde verzorgen, is deels failliet. Het beursgenoteerde deel van het bedrijf is op 15 januari al failliet verklaard. Dat deel was verantwoordelijk voor het regelen van de financiering voor de missie. Het nieuws is bevestigd door medeoprichter Bas Lansdorp aan platform Engadget .

Lansdorp benadrukt dat het alleen Mars One Ventures betreft en dat het non-profit deel van het bedrijf, verantwoordelijk voor het begeleiden van de missie en het trainen van astronauten, niet failliet is. In 2015 leek de missie van Bas Lansdorp al voorbij toen bleek dat geldschieters ontbraken, de beoogde tv-producent zich terugtrok en een kandidaat-ruimtereiziger de selectieprocedure van Mars One bespotte.

Mars One wilde oorspronkelijk in 2023 een kolonie op de Rode Planeet vestigen en dit laten vastleggen in een realityshow. Deelnemers aan de missie moesten echter wel de rest van hun leven op Mars blijven; het ging om een enkeltje Mars. Of de missie nog steeds doorgaat is niet duidelijk. Als het aan Lansdorp ligt, betekent het faillissement ‘voor de missie niks. Het ophalen van geld voor de missie staat nu wel on hold.’ Het bedrijf zoekt met een curator naar een oplossing.

Duizenden geïnteresseerden