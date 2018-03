Marktkoopman kan niet op tegen Action en Primark

video 'Extreem veel pech' voor eendenhouder die wéér getroffen is door vogelgriep

16:38 De dieren van eendenhouder Mostert in Kamperveen die getroffen is door vogelgriep, worden vanmiddag al geruimd. Het gaat om ruim 30.000 dieren. Het is de derde keer dat het bedrijf in Overijssel is getroffen door het virus.