Mariëtte Patijn stapt op: te weinig daadkracht bij FNV

Mariëtte Patijn werd in 2013 bestuurslid van de FNV, op een moment dat de vakbond na een grote crisis klaar leek voor een tweede leven. Toenmalig voorzitter Ton Heerts kondigde een ingrijpende vernieuwing aan, waarna het lang stil bleef, ook onder zijn opvolger Han Busker. Te lang, vond Patijn.



Dinsdag stapte ze op als vicevoorzitter van de grootste vakbond van Nederland. ,,Ik geloof in de FNV en in de kansen die er nu liggen om met onze leden de strijd voor een socialer Nederland aan te gaan'', verklaarde Patijn zelf. ,,Om voorop te lopen in die strijd is een eensgezinde en daadkrachtige vakbond nodig. Die eensgezindheid en daadkracht zijn er nu naar mijn opvatting nog onvoldoende.''



Mariëtte Patijn is een bevlogen vakbondsvrouw. Een gevoelsmens, vaak ook emotioneel. Ze haakt af omdat de FNV te druk is met een stammenstrijd. De buitenwereld wil dat de FNV in actie komt voor hogere lonen. ,,Maar er gebeurt niks'', zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. ,,Busker houdt zich erg op de vlakte. Dat kan een stilte voor de storm zijn of de bond komt niet uit het navelstaren. Dan verlies je mensen als Patijn, iemand die naar buiten wil, een missie heeft en passie.''