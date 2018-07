Malafide webshop negeert klanten: 'Na drie maanden nog geen badpak en geld niet terug'

Artikelen komen niet aan en geld wordt niet teruggestort. ,,Dit is de slechtste webshop ooit", ,,Oplichters", ,,Bedriegers zijn het!" De modewinkel We Love Musthaves uit Oisterwijk krijgt het zwaar te verduren van klanten én De Consumentenbond.

Zélfs na een kritische publicatie van de bond over de winkel verschijnen om de paar uur nieuwe advertenties op de website, de groep gedupeerden groeit. Hoe kan het dat de fashionshop nog zo door kan gaan?

Eigenaresse Melanie Karolewski besloot de fysieke winkel eind vorige maand te sluiten 'wegens drukte', om verder te gaan als webshop. Maar die lijkt berucht te zijn om de 'slechtste klantenservice ooit'.

De Consumentenbond spreekt van 'een oude bekende' in een recent onderzoek dat misstanden van webwinkels onderzocht. Zes keer in twee jaar tijd bestelde de bond hier artikelen om ze retour te sturen. De uitkomst: geld werd nooit teruggestort, terwijl dat wel moest. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt op de hoogte te zijn van de misstanden, maar kan nog geen uitspraken doen over lopende onderzoeken. Vorig jaar legde de ACM een webwinkel een boete van 500.000 euro op wegens wantoestanden.

Na drie maanden nog geen badpak

,,In maart plaatste ik een bestelling van 70 euro, maar heb deze nooit ontvangen", zegt Charlotte van der Lei. De klantenservice verzocht haar ook nog eens extra verzendkosten over te maken, zodat ze twee van de drie artikelen eerder kon ontvangen. Bijna drie maanden later heeft ze haar badpak nog niet en krijgt ze geen reactie meer op haar mails en telefoontjes. Ze denkt niet dat haar badpak nog komt, ze heeft aangifte gedaan.

,,Normaal doe ik dit nooit, maar ik moet anderen waarschuwen. Bestel hier niet!", schreef een andere gedupeerde. Ze vertelde haar verhaal aan deze krant: ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt, terwijl het zo'n betrouwbare website lijkt." Na tientallen mails ontving ze nóg geen bestelling en kreeg haar geld ook niet terug. Ze ging naar de winkel om haar geld terug te vragen, maar die was gesloten.

Eigenaresse Karolewski geeft in een reactie aan dat er 'in zes jaar bedrijfsvoering weleens een ontevreden klant te vinden is.' Na honderden negatieve recensies lijkt dit een understatement. Daarbij geeft ze aan dat 'de onlinewereld ook een valkuil kan zijn door de macht van de klant'. Zo is niet altijd te controleren of recensies wel waar zijn. Op de vraag of de gedupeerden een punt hebben, geeft ze aan geen reactie te willen geven.

Beruchte webwinkel

Volledig scherm Verschillende gedupeerden uiten hun ongenoegen. © Trustpilot Op bijna elke recensiepagina krijgt de webshop maar 1 van de 5 sterren. Er is zelfs een Facebookpagina 'Gedupeerden We Love Must Haves' opgericht, uit frustratie van de klanten.



Dat mensen nog steeds bestellingen plaatsen, lijkt te komen door het slimme socialemediagebruik van de winkel. De webwinkel heeft zo'n honderdduizend volgers op Instagram en Facebook. Om de paar uur worden nieuwe foto's geplaatst van artikelen - inclusief prijskaartje. Volgers zien dit verschijnen op hun scherm, zonder weet te hebben van de vele misstanden.

Geen keurmerk

,,Ik zou hier nóóit bestellen", zegt hoogleraar eMarketing Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. Hij bekeek de website en zag meteen dat een keurmerk als Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk ontbreekt. ,,Maar zélfs zonder zo'n keurmerk moet iedere winkel, fysiek of online, zich houden aan de Nederlandse wet." Volgens hem is de webshop dan ook strafbaar, omdat het klanten negeert en geld niet terugbetaalt.

Volgens Molenaar is aangifte doen bij de politie het beste dat een gedupeerde kan doen: ,,Veel mensen weten niet dat ze volledig in hun recht staan en kunnen eisen dat ze hun geld, ook bij een webwinkel, terugkrijgen."