Maandag 18 maart staking in ochtendspits openbaar vervoer van grote steden

UpdatePersoneel van openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden legt maandagochtend 18 maart voor 66 minuten het werk neer. Dat melden de vakbonden CNV, FNV en VCP. De acties van tram-, metro- en busbestuurders in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam maken deel uit van een landelijke actiedag voor een goed pensioen.

Belangrijk twistpunt in de mislukte pensioenonderhandelingen was de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden eisen bevriezing op 66 jaar. Om die eis kracht bij te zetten wordt maandag vanaf 06.00 uur in de ochtend het werk 66 minuten neergelegd. Trams, bussen en metro’s die voor 06.00 uur op de dienstregeling staan, zullen ook niet rijden.

Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is de ochtendspits in de drie grote steden gekozen om een ‘duidelijk signaal’ af te geven. Bang voor boze reizigers is hij niet. ,,Wij hebben ook geen lol om het actievoeren, we willen een signaal afgeven. Ook reizigers zijn de dupe van de mislukte pensioenonderhandelingen, misschien worden ze daar nu wel bewuster van.’’ Volgens de voorzitter kon er ook gekozen worden voor een hele dag, maar 66 minuten vindt hij nog overzichtelijk.

Ongelukkige staking

Reizigersorganisatie Rover ziet de staking iets anders. De club is niet blij, laat Rover-woordvoerder Sanne van Galen weten. ,,We zijn hier erg ongelukkig mee. Dit gaat ov-reizigers helemaal niet aan.’’ Volgens haar is het een erg makkelijke manier om de maatschappij te ontwrichten. ,,Vervelend om weer bij je baas aan te komen met het verhaal dat je te laat bent door een ov-staking’’, zegt ze.

In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24 uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt. De actievoerders verzamelen zich volgens de bond op tien regionale actiebijeenkomsten verspreid over het land.