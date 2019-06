Maaltijdbezorgers per bestelling betalen is perverse prikkel

Zo zien alle pinautoma­ten er binnenkort uit

12 juni Het wordt even wennen, maar over anderhalf jaar zijn alle pinautomaten in Nederland felgeel. Vanmorgen is de eerste ‘Geldmaat’, de nieuwe gezamenlijke felgele pinautomaat van ABN, ING en Rabobank, onthuld in Soest. Eind volgend jaar zijn alle pinautomaten omgebouwd.