'Maak van 24 december in hele land een koopzondag'

brandbriefWinkeliers moeten op de zondag voor kerst open kunnen gaan, ook als er in hun dorp of stad geen officiële koopzondag is. Dat bepleit Detailhandel Nederland in een brandbrief.

Dit jaar valt Kerstmis op maandag en dinsdag. De klant wil verse spullen in kunnen slaan voor de twee feestdagen én de enorme drukte op de zaterdag vermijden, stelt Detailhandel Nederland. Veel ondernemers willen daarom ook op zondag 24 december open, desnoods een paar uurtjes.

Quote Als je de dag voor kerst dicht blijft, verlies je omzet Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland ,,Wij krijgen heel veel reacties van winkeliers. Juist tijdens de feestdagen moeten zij hun geld verdienen. Dat zijn piekdagen. Als je de dag voor kerst noodgedwongen dicht blijft, verlies je omzet. Bijvoorbeeld aan onlinewinkels die niet sluiten'', zegt Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland.



In een brief aan alle gemeenten in ons land roept de brancheorganisatie op om winkeliers de kans te bieden open te gaan. 'Hou niet strak vast aan de koopzondagen, maar geef ondernemers de ruimte. En geef iedereen een eerlijke kans om geld te verdienen, niet alleen de onlinezaken.' Volgens de brancheclub is het niet meer van deze tijd om drie dagen achtereen dicht te zijn.

Taboe

Koopzondagen zijn met name in de steden normaal. In veel streng-christelijke gemeenten zijn die taboe, met een beroep op de Bijbel: zes dagen werken, de zevende is de rustdag, gewijd aan de schepper. Ondernemers op de Veluwe laten weten dat 'de klant' steeds vaker vraagt om ook op zondag boodschappen te kunnen doen. En supermarkten in plaatsen als Apeldoorn, Zwolle, Nijkerk, Deventer en Coevorden zien ze graag komen op zondag: klanten uit (doorgaans streng-christelijke) dorpen die juist op die dag boodschappen willen doen.

Ondernemers in de dorpen zien dat met lede ogen aan. Harderwijkse ondernemers vroegen het afgelopen weken tevergeefs: laat ons alsjeblieft open zijn op de zondag voor kerst. Volle winkel, volle kassa op 'Superzondag'. En klanten die ingrediënten voor de kerstdis zo vers mogelijk kunnen inslaan.

Afscheid

Ondernemers in tal van dorpen en gemeenten in de Biblebelt maken zonder uitzondering een ding duidelijk: gráág open op zondag 24 december. Slechts een enkeling wil niet.

,,Het kost meer klanten dan het oplevert'', laat een winkelier uit Staphorst weten. Oftewel: wie zijn winkeldeuren opent op de Dag des Heren, kan afscheid nemen van een fors aantal klanten.

Quote We zien klanten nu naar Zeewolde of Nijkerk gaan Gert Lamers, Albert Heijn in Putten En toch. ,,Ik denk dat ze het op den duur niet tegen kunnen houden'', zegt Gert Lamers van de Albert Heijn in Putten over zondagopenstelling. Een deel van zijn klanten vraagt wanneer hij op zondag open gaat. ,,We zien ze nu naar Zeewolde of Nijkerk gaan.''



Op Hemelvaartsdag en op tweede pinkster- en paasdag mogen de supers in Putten nu wel open. Maar tweede kerstdag niet. ,,Ik denk dat zondag 24 december niet mag'', vermoedt Lamers. Hij ziet het grote verschil met zijn woonplaats Apeldoorn, waar supers elke zondag open mogen zijn.

'Een paar uurtjes'

Ook in andere Veluwse dorpen neemt de druk vanuit de consument toe, laten ondernemers weten. Zo gaan de drie supermarkten in Epe mogelijk aan de gemeente vragen of ze de zondag voor kerst 'een paar uurtjes' open mogen zijn, vertelt Erwin van Andel van de plaatselijke Jumbo. ,,Niet omdat mensen geen tijd hebben voor boodschappen. We zijn tenslotte ook op zaterdag open. Maar klanten willen graag zo vers mogelijk fruit, groente en vlees inslaan voor de kerstdagen.''

Mocht de gemeente Epe 'nee' zeggen, dan legt Van Andel zich daar bij neer. ,,Weet je, ik heb altijd gezegd dat ik stop als ik het op zondag moet verdienen. Maar dat kan ik niet lang meer volhouden. We zien nu dat klanten naar Apeldoorn en Zwolle rijden.''

'Vroeger' was het geen discussiepunt, zegt Van Andel. ,,Maar ik vind dat het bespreekbaar moet worden: op zondag open. Met respect voor elkaar. Natuurlijk gaan we niet open tijdens kerkdiensten, dat willen we niet. Maar 's middags een paar uurtjes, het wordt steeds meer van je verwacht.''

Niet belangrijk

In Emmeloord moet op zondag 24 december Albert Heijn de deuren gesloten houden. Maar dat is geen gemeentelijk beleid. Emmeloord heeft een aantal winkelzondagen, maar de ondernemers bepalen welke. Woordvoerder Willem ('geen achternaam') baalt, maar kan geen kant op. ,,De andere ondernemers vonden dit kennelijk geen belangrijke dag.''