Lufthansa schrapt 1300 vluchten door staking

Lufthansa had via de rechter geprobeerd de staking te verbieden maar ving daar bot. Daarop kondigde Lufthansa beroep aan, maar het is onduidelijk of de rechtbank die zaak nog vandaag behandelt.

Als voorbereiding op de staking had Lufthansa zijn klanten al ruime omboekmogelijkheden aangeboden. Zo konden ze binnenlandse vluchten omzetten in treinreizen of hun vlucht naar een andere dag omzetten.

In totaal voert Lufthansa 3000 vluchten per dag uit op een donderdag en vrijdag. Morgen zet het bedrijf een streep door 700 vluchten, overmorgen gaat het om 600 stuks.