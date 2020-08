Lufthansa boekt opnieuw miljardenverlies door crisis

Massaont­slag bij Booking: 4000 medewer­kers komen op straat te staan

4 augustus Reissite Booking.com gaat een kwart van het personeel ontslaan. Wereldwijd werken er zo'n 17.000 mensen voor het bedrijf. Hoeveel ontslagen er in Nederland vallen is niet bekend. In Amsterdam werkt ongeveer een derde van al het personeel van het boekingsplatform. Vakbond FNV vreest voor een reorganisatie van Amerikaanse proporties. ,,Ze hoeven niet nu aan te komen met het verhaal dat er geen geld meer is.”