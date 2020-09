Luchtvaartmaatschappijen moeten vliegtickets sneller terugbetalen bij annulering

CBS: nog steeds minder faillisse­men­ten dan jaar terug

27 augustus De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal bankroeten in Nederland bovendien nog altijd lager dan een jaar geleden. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol, maar daar laat het statistiekbureau zich niet over uit.