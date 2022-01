‘Loonsteun voor zombiebedrijven verstoort de dynamiek op de arbeidsmarkt’

GELD DICHTBIJ PODCASTLoonsteun houdt medewerkers in niet levensvatbare bedrijven aan het werk, terwijl deze mensen ook kunnen bijspringen in sectoren die klem zitten met personeel. Dat stellen economen, die vinden dat de loonsteun na de lockdown zo snel mogelijk moet stoppen. Dat en meer onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij . In de podcast bespreken verslaggevers geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In deze podcast gaan economieverslaggevers Natasja de Groot, Sanne Schelfaut en Peet Vogels samen met presentator Bram Verbrugge in op de opstand onder ondernemers en de negatieve gevolgen van loonsteun voor de economie. De coronasteun heeft geholpen, zeggen experts. Maar veel economen zien de steun juist als boosdoener: het verstoort de economie en houdt bedrijven overeind die eigenlijk niet levensvatbaar zijn.

Lees ook PREMIUM Tien identieke producten in drie verschillende supermarkten: dit is wat je kwijt bent

Rijkdom

Deze week is journalist Irene van den Berg te gast. Ze vertelt over haar nieuwe serie over rijkdom. Nederland behoort tot de rijkste landen van de wereld, maar gelijk verdeeld is al dat vermogen niet. De coronacrisis heeft de kloof tussen arm en rijk flink vergroot. Met name de allerrijkste Nederlanders zijn er flink op vooruit gegaan.

Ook bespreekt het panel de stijgende prijzen in de supermarkten. De verwachting is dat de prijzen van onze dagelijkse boodschappen door de hoge inflatie nog sneller stijgen dan vorig jaar. Grote vraag is: hoe hard stijgen de prijzen in de supermarkt? Economieredacteur Sanne Schelfaut neemt de proef op de som en koopt elke tiende dag van de maand tien identieke producten in drie verschillende supermarkten.

En we spreken over de gifbeker die bij Philips nog verre van leeg is. De wereldwijde terugroepactie voor slaapapneu-apparaten blijkt nog omvangrijker. Het concern trekt nog eens een paar honderd miljoen uit. Philips gaf woensdag een omzetalarm en dat leidde tot het grootste koersverlies in twintig jaar op de Amsterdamse beurs.

Luisteren dus! Naar de wekelijkse podcast Geld Dichtbij, waarin experts en verslaggevers alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van geld en economie.

Liever luisteren via Spotify? Dat kan!

Bekijk hier al onze video’s over de economie: