Loonbod van 7 procent over drie jaar voor rijksambtenaren

In haar verklaring noemt de minister het een 'ruimhartig bod' van het kabinet. Ze verwacht dat de onderhandelingen over een nieuwe cao snel kunnen worden hervat.



De vakbonden noemen het bod in een reactie een handreiking richting FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF. ,,Onder druk wordt alles vloeibaar, blijkt maar weer eens'', reageert Marco Ouwehand van FNV Overheid namens de bonden. ,,De enorme actiebereidheid onder de rijksambtenaren heeft de minister kennelijk wakker geschud. Haar loonbod ligt ver onder onze eis van 3,5 procent voor één jaar. Mede omdat ze nu een 3-jarige cao voorstelt, gaan we ons beraden of dit voldoende kansen biedt om het overleg over de cao te hervatten.''



De werkonderbreking komende maandag bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn gaat wel gewoon door. Ouwehand: ,,Als we besluiten om weer aan tafel te gaan, zullen we ook een besluit nemen over het vervolg van de acties.''