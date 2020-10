Lockdown is doodsteek voor kroegen en restaurants: ‘Kabinet, help ons’

De branche roept de overheid dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en per direct met aanvullingen te komen op het huidige steunpakket. ,,Deze sluiting is voor veel horecaondernemers écht de genadeklap. Ik maak me dan ook grote zorgen over het toekomstige horecalandschap”, verzucht Willemsen.

,,We hebben een plan voor slimme maatregelen ingediend bij het kabinet, waarbij we hadden kunnen wegblijven van een horecasluiting maar dit heeft niet mogen baten. Er ligt nu een routekaart van het kabinet, maar deze is nog wel té generiek. Dat kan echt slimmer in overleg met branches, zonder dat dit ten koste gaat van de volksgezondheid.”

Spaarpotten zijn leeg

Zodra er geen steunpakket komt, houdt het voor een ‘hele hoop' ondernemers na deze gedeeltelijke lockdown op. ,,De spaarpotten zijn leeg. Er zijn geen tot nauwelijks reserves meer. De afgelopen 24 uur heeft absoluut zijn weerslag op de ondernemers gehad, vooral op mentaal vlak. Het is zwaar, maar toch hebben we vertrouwen in dat we schouder aan schouder een eind kunnen komen.”

De Nederlandse horeca gaat nu volop inzetten op onderhandelingen over extra steun voor de horeca, legt de voorzitter uit. Een juridische procedure, zoals het kort geding dat KHN eerder dit jaar tegen de regering aanspande, is wat hem betreft geen optie meer. ,,Ik hoorde aan het begin van de persconferentie dat het kabinet klaar staat voor steun aan getroffen branches en sectoren, dat is positief.“

Onzin

Momenteel zien horeca-ondernemers niet in hoe het sluiten van cafés en restaurants het coronavirus in bedwang moet krijgen. ,,Ik vind dit pakket aan maatregelen onzin”, zegt de Amsterdamse horeca-ondernemer Won Yip tegen het ANP. ,,Dat de horeca dicht moet accepteer ik, maar wel als er in de hele maatschappij wordt doorgepakt. Dus ook alle sport verbieden, een avondklok, gewoon een volledige lockdown. Alleen dan heeft het zin.”

Maatwerk in horeca

Ook Laurens Meyer, horecamagnaat en eigenaar van onder meer De Drie Gezusters in Groningen, denkt dat het sluiten van de horeca weinig gaat uithalen. ..Misschien dat er door deze maatregelen even een dipje in het aantal besmettingen komt, maar als we dan weer opengaan beginnen we weer van voren af aan. Ik ben voor maatwerk in de horeca, zoals betere ventilatie en bijvoorbeeld temperatuurscans bij de ingang. Zulke ideeën hebben we ook al meerdere malen aangedragen. Corona verdwijnt niet zomaar, we moeten ermee leren leven.”

Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en ondernemer op de Grote Markt, vindt het ook niet in verhouding om de horeca helemaal te sluiten. “..Maar een heel klein deel van het aantal besmettingen vindt plaats in de horeca. Maar nu het is besloten, vind ik vooral dat er goede steunmaatregelen moeten komen om ons de winter door te helpen. De horeca wordt onevenredig hard getroffen. Ondernemers hebben de bodem van hun portemonnee in zicht.”

Bekijk hieronder onze video's over corona: