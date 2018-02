Leegloop klanten bij VodafoneZiggo gestuit, lastig 2017

Desalniettemin zijn er de nodige positieve signalen. Aan de Ziggo-kant lijkt het bloeden eindelijk gestelpt. Waar afgelopen jaren honderdduizenden klanten wegliepen, is er nu stabilisatie en weer een lichte toename. In de laatste maanden van 2017 won VodafoneZiggo 24.000 vaste klanten.



Een van de succesfactoren is de Ziggo Power Promise, waarbij Ziggo garandeert voor een goede WiFi-dekking bij klanten thuis te zorgen. Gebrekkige dekking wordt opgelost via apparaten als WiFi-boosters. ,,Dat slaat enorm aan, voor veel klanten is dat een reden voor ons te kiezen," zegt Drost.



Eerder al wist VodafoneZiggo meer televisieklanten vast te houden via het aanbieden van sportkanaal ZiggoSport. Vanaf komend jaar tot 2021 zijn de ChampionsLeague-wedstrijden daarop te zien. Het bedrijf biedt verder extra's door tijdens de Olympische winterspelen de betaalde Eurosport-kanalen, waar alle wedstrijden te zien zijn, open te houden.



Een belangrijke reden dat VodafoneZiggo positief naar de toekomst kijkt is dat de voordeeltjes voor klanten die hun Ziggo-kabel abonnement combineren met een of meer mobiele bundels van Vodafone enorm aanslaan. Zij krijgen maandelijks vijf euro korting en dubbele data op hun mobiele abonnement of een gratis betaalkanaal naar keuze.