Last minute goedkoop? Vaak niet, maar zo ga je toch voordelig op vakantie

,,Mijn vakantie boek ik altijd pas een week voor vertrek’’, zegt Esther Foppen (44) uit Beverwijk. ,,Ik ga nooit uitgebreid vergelijken of iets heel duur is. Daarvoor is het aanbod te groot, daar heb ik geen zin in.’’ Foppen is niet de enige. Lastminutevakanties zijn al jaren populair. De helft van de Nederlanders was in juni nog van plan om een zomervakantie te boeken, blijkt uit onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR.