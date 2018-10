Laat de Wadden niet verdrinken

We zijn een paar dagen aan het uitwaaien op Terschelling. Zo’n eiland waaraan alle hectiek van het leven voorbij lijkt te gaan. Oer-Hollandse huisjes in de dorpen, vogels die kwetteren van verrukking door al het lekkers op het Wad. Dit Wad is de enige plek ter wereld waar de zeebodem zich elke zes uur in volle glorie toont. Het is adembenemend mooi en alleen daarom al de werelderfgoedstatus van Unesco waard. Van de nieuwsberichten in de zomermaanden over jongeren met drank en drugs, is geen spoor te bekennen. De jeugd oogt blakend gezond en kauwt vooral cranberry’s in plaats van XTC.