Kwart winkels in gevaar: ‘Wie gaat die winterjassen nog kopen?’

Kaalslag in onze winkelstra­ten: leegstand neemt toe met 40 procent

4 december De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de leegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand van winkels en ook horecazaken zal in 2022 toenemen met maar liefst 40 procent.