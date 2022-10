KPN boekt meer omzet en winst, tienduizend werknemers krijgen eenmalig extraatje uitgekeerd

Schade door extreem weer in 2021 bovengemid­deld groot

Verzekeraars waren vorig jaar bovengemiddeld veel geld kwijt aan schade door weersomstandigheden, zoals overstromingen of storm. In heel 2021 keerden ze 465 miljoen euro uit aan schade die weersomstandigheden aan auto’s of gebouwen hadden veroorzaakt. Sinds 2007 kost weerschade gemiddeld 325 miljoen euro per jaar.

11 oktober