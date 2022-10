KPN boekt meer omzet en winst, medewerkers kregen eerder dit jaar financieel extraatje

Compromis in Frans brandstof­con­flict, vakbond CGT blijft echter staken

Twee vakbonden in Frankrijk hebben een voorlopig akkoord bereikt met olie- en gasconcern TotalEnergies over een loonsverhoging. Dat gebeurde na een spoedoverleg waarin het de oliereus alles aan gelegen was om een akkoord te bereiken. Door de stakingen, die al drie weken duren, zit een groot deel van de tankstations in het land zonder brandstof. Dat komt ook door acties bij raffinaderijen van ExxonMobil in het land.

14 oktober