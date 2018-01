KLM vervoerde in 2017 recordaantal van 32 miljoen passagiers

In december lag de passagiersgroei bij KLM met een kleine 4 procent een stuk lager. Dat komt ook doordat thuisbasis Schiphol op 11 en 12 december slechts beperkt kon worden gebruikt door hevige sneeuwval. Vele honderden vluchten kwamen daardoor te vervallen.



Zustermaatschappij Air France verwelkomde vorig jaar 51,3 miljoen reizigers, wat neerkomt op een groei van 3 procent. Daar steeg de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, naar 85,7 procent. In december vervoerde Air France een kleine 2 procent meer passagiers.