KLM-topman: Zonder vliegtuigen had jij die telefoon niet gehad

Speelgoed­ke­ten Intertoys failliet, acht Zeeuwse vestigin­gen gaan mogelijk dicht

15:07 VLISSINGEN - Speelgoedwinkel Intertoys is failliet. De winkels blijven voorlopig gewoon open, maar ruim drieduizend werknemers moeten vrezen voor hun baan. In Zeeland gaat het om acht vestigingen. Die in Zierikzee valt buiten het faillissement, want die wordt uitgebaat door een franchisenemer.