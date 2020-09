KLM-topman Elbers: we doen ons uiterste best om deadline herstelplan van 1 oktober te halen

KLM-topman Pieter Elbers zegt in een interview met het het Financieele Dagblad dat de luchtvaartmaatschappij zijn ‘uiterste best doet’ om voor 1 oktober een herstelplan aan te bieden aan minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Dit in ruil voor de 3,4 miljard euro aan steun, een combinatie van door de staat gegarandeerde bankleningen en directe leningen van het Rijk, waarmee KLM deze moeilijke periode moet zien te overleven.

De zwaar door de coronacrisis getroffen luchtvaartmaatschappij is met acht verschillende vakbonden in gesprek. ,,We hebben drie cao’s. De uitdagingen zijn verschillend. Maar er is echt besef bij iedereen dat we er uit moeten komen. Er staat veel op het spel. Het zijn stevige maar gezonde discussies”, aldus Elbers.

Trots

Als het niet lukt om 1 oktober te halen, is het de vraag of KLM de lening krijgt. ,,Het zijn voorwaarden die aan een lening vastzitten. Dus uiteindelijk moeten wel die voorwaarden ingevuld worden met de vakorganisaties. Hoekstra heeft heel duidelijk gemaakt dat hij die voorwaarden niet wil laten zitten. Er zijn inmiddels al duizenden mensen die het bedrijf verlaten hebben. Er zijn afdelingen waar medewerkers om zich heen kijken en zien dat hun collega’s weg zijn. Het is veel ingrijpender dan de cijfers soms doen vermoeden. Ik ben trots op de collega’s die de koppies omhoog houden in deze uitzonderlijke omstandigheden.”

Elbers zegt een uitgangspunt te hebben hoe de onderneming in zomer 2021 er naar verwachting uit zal zien. Uitgegaan wordt van een verlies van 5000 arbeidsplaatsen. ,,We hebben daarbij gezegd: als het 10 procent slechter is, praat je over ruwweg 1500 banen meer. Als het 10 procent beter gaat, is dat andersom. Als je kijkt wat er nu gebeurt, is de kans op slechter groter dan de kans op beter. Ik vind dat je daar transparant over moet zijn.”