KLM-piloten dreigen met acties om afgewezen cao-bod

KLM had tot vrijdag 09.00 uur de tijd om op een finaal bod van de pilotenbond in te gaan. Daarbij werd de voorgestelde datum voor werkdrukverlichting, zoals de bond had gevraagd, flink naar voren gehaald. Voor VNV was het toch niet voldoende. Onder meer op het gebied van werk- en rusttijdenregeling eisen de bonden verdere verbeteringen.



Volgens vicevoorzitter van VNV Willem Schmid, die als hoofdonderhandelaar gesprekken voerde met KLM, was eerder sprake van een ,,crisis- en herstel-cao" bij KLM. Daarmee is het de luchtvaartmaatschappij gelukt om er na enkele zware jaren weer bovenop te komen. ,,Nu wordt het tijd dat het overwerkte vliegerskorps kan herstellen", zo zei hij.



De VNV zegt nu acties voor te bereiden. Stakingen worden niet uitgesloten. Een beslissing daarover laat nog even op zich wachten. Eerst overlegt het bestuur van de bond, daarna volgt een ledenraadpleging. Schmid zegt een breed scala aan actiemogelijkheden te hebben, maar houdt zijn kaarten nog op de borst. Volgens hem staan er geen vervolggesprekken met KLM meer gepland.