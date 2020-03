KLM: Kwart minder passagiers naar Azië door virusuitbraak

Veel vluchten van en naar China werden begin februari geschrapt. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. De totale passagiersstroom viel 2,7 procent lager uit. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt.



De daling van vervoerscijfers in februari, als gevolg van het Corona virus maken de eerste negatieve effecten zichtbaar op de passagiersaantallen. Op bestemmingen in Noord-Amerika was een toename van passagiersaantallen te zien. Dit was deels het gevolg van de nieuwe bestemmingen Las Vegas en Boston.



,,KLM zet alle zeilen bij om deze crisis het hoofd te bieden en zal het netwerk verder aanpassen en andere passende maatregelen nemen’’, aldus Elbers. De luchtvaartmaatschappij houdt daarbij contact met nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartautoriteiten. Dit om een ‘veilige operatie’ te waarborgen.