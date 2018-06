KLM biedt 'meer service' met een steward minder per vlucht

Om te voorkomen dat de werkdruk voor het personeel de pan uit rijst, of dat passagiers lang op hun eten moeten wachten, moest de dienstverlening aan boord op de schop. Dus zijn de dienbladen kleiner gemaakt, zodat er meer in een karretje passen. Nu gaan er wel 52 in een trolley en hoeft er niet meer met dienbladen door de cabine te worden gesjouwd. De hoeveelheid eten is volgens Kartman niet veranderd. ,,We hebben de dienbladen logischer en compacter ingedeeld.''



Dat heeft ook het voordeel dat het eten sneller kan worden uitgedeeld, de dienbladen ook weer sneller worden opgehaald en de gangpaden dus sneller leeg zijn. ,,Een toenemend aantal passagiers aan boord wil eigenlijk helemaal niet gestoord worden omdat ze een film zitten te kijken, een tukje doen of een boek lezen. Tot nu zaten mensen soms lang met het klaptafeltje en afval voor hun neus voordat dit werd opgehaald. Dat kan nu sneller, en dat is zowel voor passagiers als voor de bemanning prettig.''



KLM heeft de afslanking aangegrepen om de maaltijd 'achterin' aan te pakken. Kartman: ,,We kregen goede reacties over de salade die we bij de maaltijd serveren, meer nog dan de warme maaltijd zelf. Dus hebben we de salade groter gemaakt.''