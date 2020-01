Kledingwinkelketen Didi, met drie Zeeuwse vestigingen, failliet

Damesmodeketen Didi is failliet. Dat heeft de curator vanavond bekendgemaakt. De keten, met 81 winkels, kreeg eerder al surseance van betaling gekregen. De webwinkel was al tijdelijk uit de lucht gehaald. In Zeeland heeft de keten drie vestigingen: in Goes, Middelburg en Terneuzen.