Klanten ING kunnen na urenlange storing weer internetbankieren

Tweede Kamer vol in aanval om muziek zachter te krijgen, horeca vreest voor bestaans­recht

Als de muziek in discotheken en kroegen verplicht zachter moet komt het bestaansrecht van ondernemers in gevaar. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland donderdag. De Tweede Kamer nam deze week met grote meerderheid een motie aan waarin staat dat het maximale geluidsniveau op evenementen en in de horeca naar beneden moet. Alleen Forum voor Democratie, PVV en BVNL stemden tegen.