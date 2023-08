Kip doet het goed op etensresten, en nu is Kipster genomineerd voor de Ondernemersprijs

Ooit had kippenboer Ruud Zanders megastallen tot aan Polen, maar tegenwoordig heeft hij succes met Kipster, het klimaatneutrale en diervriendelijke ei dat door Lidl wordt verkocht. De eieren van Kipster gaan sinds kort ook in de Verenigde Staten over de toonbank.

In de Kipsterstallen eten kippen voor het grootste deel afgedankte etensresten, zoals verkruimeld beschuit, kapot knäckebröd en oud brood. Het past bij de visie van Zanders om de kippen met afgekeurd voedsel te voeren. Hij vindt dat de traditionele landbouw een te grote impact heeft op het klimaat. Dieren zouden in zijn ogen geen gebruik moeten maken van goede vruchtbare landbouwgrond om daar voedsel voor ze te verbouwen. Ze zouden zoveel mogelijk gevoed moeten worden met etensresten.

Zanders is ook kritisch op ‘zijn’ sector als het gaat om dierenwelzijn. Volgens Zanders is commercieel dieren houden op een diervriendelijke manier eigenlijk niet te doen. Maar als het dan toch gebeurt, kan het volgens hem het best met minimaal 3 sterren in het Beter Leven Keurmerk. Bij Kipster springt de omgang met jonge haantjes het meest in het oog.

De mannelijke kuikens leggen vanzelfsprekend geen eieren, waardoor ze in de pluimveehouderij doorgaans worden gedood zodra ze uit het ei kruipen. Bij Kipster worden de haantjes tot aan veertien weken grootgebracht om daarna tot vlees te worden verwerkt. Op die manier is hun leven niet waardeloos geweest.

Pigster

Het verhaal van Kipster - dat Zanders oprichtte met Maurits Groen, Olivier Wegloop en Styn Claessens - slaat aan bij de consument. Eerst waren er drie Kipsterstallen in Nederland, recent volgden vier nieuwe stallen in de Verenigde Staten. In Amerika worden de eieren door Kroger verkocht, de tweede grootste supermarkt van dat land. Net als met Lidl heeft Kipster ook met die supermarkt een afnamegarantie bedongen. Er zijn bovendien vergaande plannen voor Pigster, een bedrijf waar de varkens ook met etensresten gevoerd zullen worden.

Zanders is een veelgevraagde gast in de media. Ook omdat hij voorzitter is van de Caring Farmers, een groep van 350 boeren die vindt dat de landbouw dieren moet ‘erkennen als levende intelligente wezens met emoties en gevoelens’. Zijn opstelling komt hem soms duur te staan, vooral omdat een aantal collega’s uit de traditionele landbouw hem zijn kritische geluid kwalijk nemen. Zij noemen hem een nestbevuiler of erger.

Soms klinkt Zanders ook eerder als klimaatactivist dan kippenboer. Zijn toekomstvisie is helder: het moet met veel minder dieren en vlees om de klimaatimpact te verkleinen. Zanders eet zelf geen dierlijke producten, zelfs niet de eieren van zijn eigen kippen.

De eerste Kipsterstal werd in 2017 neergezet in het Limburgse Oirlo, daarna volgde het Gelderse Beuningen, een precieze kopie van de eerste stal. Zo ging het ook bij de andere stallen van Kipster, en zo zal het in de toekomst blijven gaan. De Kipsterstallen moeten er overal hetzelfde uitzien zodat het concept gemakkelijk kan worden uitgebreid, ook door andere boeren, als het aan Kipster ligt.

Ook de Dierenbescherming is enthousiast over het concept. De organisatie zegt dat bij het ontwerp ‘rekening is gehouden met de behoeftes van de dieren’. De kippen scharrelen in een lichte ruimte met frisse lucht, er zijn bomen en struiken om in te klimmen. Ook is er een grote binnentuin en de kippen hebben de beschikking over een kleine bosrand.

Volledig scherm © Rob Engelaar

De cijfers Kipster heeft drie stallen in Nederland, recent volgden vier nieuwe stallen in de Verenigde Staten. Kipster leverde 2.148.078 doosjes eieren aan de Lidl in Nederland Bij Kipster werken 38 mensen De nettowinst van de Kipster groep kwam in 2022 uit op 16.686 euro Voor 5 procent moeten de Kipsterkippen het nog hebben van mineralen en vitamines, de rest komt uit reststromen

Breng ook je stem uit op De Nationale Ondernemersprijs!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.