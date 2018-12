Kerstvrij is een zegen voor de economie

Nee, de baas heeft weleens betere tijden gekend. Twee jaar geleden nog vielen eerste kerstdag en nieuwjaarsdag op een voor velen toch al vrije zondag. Zes jaar daarvoor pakte het nog beter uit; toen waren alle verplichte feestdagen in het weekend. De extra werkdagen kan bedrijven zomaar 800 miljoen euro opleveren, becijferde het CBS al eens in 2016 toen de bazen twee dagen ‘cadeau’ kregen.

Pas in 2021 is het weer zo’n ‘werkgeversjaar’. Dan vallen alle feestdagen in december weer in het weekend en moeten werknemers vijf volle vakantiedagen opnemen als ze tijd met hun familie en vrienden willen doorbrengen.

Traditie

En toch is dat wat heel veel mensen gewoon zullen doen, voorspelt volkscultuurdeskundige Ineke Strouken. Al eeuwenlang willen mensen vrij zijn tussen kerst en oud en nieuw. Dat dit nu nog steeds zo is, vindt ze eigenlijk best bijzonder. Tot begin vorige eeuw, was er namelijk een heel duidelijke reden waarom er de laatste en eerste week van het jaar niet werd gewerkt. Technieken om eten lang houdbaar te maken, bestonden nog niet. Het gaf de broodnodige verlichting in de koude winters waarin mensen weinig te eten hadden en het koud en donker was. ,,Tussen 21 december en 6 januari konden mensen even bijtanken. Dan zochten ze elkaar op, maakten ze het lekker warm en extra licht en zetten rijk gevulde maaltijden op tafel die ze bij elkaar hadden verzameld door langs de deuren te gaan en liederen te zingen.’’

Quote Mensen vinden het leuk om iets met elkaar te doen. Dat is ook maatschap­pe­lij­ke welvaart Ineke Strouken, volkscultuurdeskundige

Aan eten is in deze tijd geen gebrek. Supermarkten zijn zelfs tijdens de kerstdagen open om vergeten boodschappen in te slaan. En wie het warm wil hebben zet gewoon de kachel een paar graden hoger. Maar toch blijven mensen het belangrijk vinden om juist in deze tijd elkaar op te zoeken en veel te eten. ,,Het is de kracht van de traditie,’’ zegt Strouken. ,,Dat geven we door van generatie op generatie zonder er echt bij stil te staan. De reden nu is natuurlijk een heel andere vroeger. Onze levens worden nu bepaald door drukke agenda’s. Maar juist in deze dagen ontstaat door die traditie toch de drang om tijd te maken voor onze familie,’’ zegt Strouken.

Economie

En wie denkt dat al die feestdagen funest zijn voor de economie, heeft het mis. Want juist tijdens deze weken worden er in sommige sectoren overuren gedraaid, bijvoorbeeld in de detailhandel en de horeca. De ene helft van Nederland geeft het geld uit bij de andere. En dat is ook nodig in een goedlopende economie. ,,Mensen kunnen wel altijd geld willen verdienen, maar moeten ook tijd hebben om het uit te geven,’’ zegt arbeidseconoom Thomas van Huizen.

Quote De baas is waarschijn­lijk ook vrij dus eindelijk kun je eens ongestoord je gang gaan Ineke Strouken, volkscultuurdeskundige

Dat mensen liefst met zijn allen tegelijk vrij zijn, is volgens de econoom een fenomeen dat Nederland moet koesteren. De waarde van vrije dagen is daardoor groter. Dat speelt niet alleen met kerst, maar ook in de zomervakantie. ,,Mensen vinden het leuk om iets met elkaar te doen. Dat is ook maatschappelijke welvaart. En uiteindelijk hebben werkgevers daar ook baat bij. Want een uitgeruste werknemer die een goede tijd achter de rug heeft, is uiteindelijk productiever.’’