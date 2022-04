Keren de donkere jaren 80 weer terug? Scenario van nu lijkt verdacht veel op die tijd

CBS: Consumen­ten­ver­trou­wen flink gedaald sinds oorlog in Oekraïne

De stemming onder consumenten in Nederland is sinds de Russische inval in Oekraïne flink verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager.

23 maart