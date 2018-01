Kapper ging er in 2017 het minst op vooruit, landbouw het meest

Zoeken maar! Snoepmaker Cadbury stopt prijzen in 400 witte paaseitjes

3 januari De van oudsher Britse snoepfabrikant Cadbury brengt zoetekauwen in vervoering met een bijzondere paasactie: chocolade eitjes met financiële vulling. Hoewel het nog lang geen Pasen is, is de jacht op de kostbare paaseieren al begonnen.