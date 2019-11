Kantoorgebouw The Mark langs A16 verkocht voor 52 miljoen euro

Investcorp heeft kantoren in onder meer New York, Londen, Bahrain, Abu Dhabi, Doha en Singapore. Het is voor de eerste keer dat de belegger in Nederland investeert. The Mark ligt aan de Fascinatio Boulevard 200 – 300 in Rotterdam, direct aan de A16 (oostzijde). Het gebouw bestaat uit dertien verdiepingen en heeft momenteel dertien huurders. De kantoorvloeren variëren in grootte tussen 850 m² en 3.000 m². Het gebouw kreeg de afgelopen jaren al een facelift. Zo is de receptie vernieuwd en voorzien van een koffiebar. Verder zijn er nu een sportschool en een ontmoetingscentrum in het gebouw.