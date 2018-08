Kampeerwinkel Vrijbuiter is failliet

De kampeerwinkel verkeerde in 2014 ook al op de randje van faillissement. De toenmalige directeur Steven de Raad besloot destijds tot een grondige ombouwoperatie in de hoop een eind te maken aan het saaie, stoffige imago van de winkels.

Het bedrijf oefende vanaf het begin een aantrekkingskracht uit op kampeerders en recreanten. In 2008 zijn er drie winkels bij gekomen. In het hoogseizoen werken zo’n 300 mensen in de kampeerhallen, in het laagseizoen ruim honderd.